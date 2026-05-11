Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionisten - Sachbeschädigung - Fahrzeugbrand - Powerbank löst Brand aus - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren

Leichte Verletzungen zog sich am Sonntag eine 56-jährige Beifahrerin bei einem Auffahrunfall zu. Gegen 11:25 Uhr übersah eine 24-jährige Smart-Fahrerin beim Befahren der B29 von Aalen nach Westhausen, dass eine 64-jährige BMW-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremste. In der Folge fuhr die 24-Jährige mit ihrem Smart auf, wodurch sich die 56-jährige Beifahrerin in dem BMW leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Aalen/Wasseralfingen: Bremskabel durchgeschnitten

Am Samstag beschädigten unbekannte Jugendliche gegen 23:45 Uhr zwei Fahrräder auf einem Schulgelände in der Hofwiesenstraße. Die Unbekannten trennten an den Fahrrädern die Bremsschläuche durch und entfernten an einem Rad die Vordergabel sowie das Vorderrad. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 47-jährige Dacia-Fahrerin befuhr am Samstag, gegen 14:40 Uhr, den Himmlinger Weg und wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 67-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 8 Uhr missachtete ein 52-jähriger Omnibus-Fahrer beim Abbiegen an der Kreuzung Bahnhofstraße/Schleifbrückenstraße die Vorfahrt einer 34-jährigen Audi-Fahrerin. Es kam zur Kollision. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5500 Euro.

Westhausen: PKW übersehen

Gegen 15:30 Uhr wollte am Sonntag ein 87-jähriger VW-Fahrer auf der B290 zwischen Frankenreute und der Abzweigung Schwabsberg aus einer Parkbucht auf die B290 nach Ellwangen einfahren. Hierbei übersah er eine dort fahrende 40-jährige VW-Fahrerin. Infolgedessen kam es zur Kollision. Hierbei wurde der 87-Jährige sowie seine Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ellwangen/Rotenbach: Mehrere Pkw beschädigt

Im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter in der Burgstraße an einem Audi die Windschutzscheibe und ein Fenster an der Beifahrertür sowie an einem Ford die Heckscheibe. Im selben Zeitraum wurde im Hubertusweg die Fahrerscheibe an einem weiteren Pkw eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Schaden in Gesamthöhe von rund 4.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Haisterhofen: Fahrzeugbrand

Während der Fahrt fing am Samstag, gegen 21:15 Uhr, ein Pkw im Bereich der Motorhaube in der Brunnenbergstraße zu brennen an. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum des Pkw bereits in Vollbrand. Dieser konnte durch die Feuerwehr Röhlingen gelöscht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen sowie 13 Einsatzkräften vor Ort.

Ellwangen: Frau an Fußgängerüberweg angefahren

An einem Fußgängerüberweg, auf Höhe eines Hotels, im Sebastiansgraben wurde am Sonntag, den 3.5. gegen 11:30 Uhr, eine 32-jährige Fußgängerin von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und leicht verletzt. Der unbekannte Pkw-Fahrer missachtete den Vorrang der 32-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei sucht daher Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen: Exhibitionist

Ein bislang unbekannter Mann belästigte am Sonntag mehrere Personen durch exhibitionistische Handlungen.

Zunächst fiel der Mann um kurz vor 11 Uhr am Bahnhof auf, weil er ständig mit dem Aufzug an der Bahnhofunterführung fuhr. Als mehrere Fahrgäste an der Tür zum Aufzug standen, drehte er sich um, zog seine Hose herunter und zeigte sein Glied. Gegen 13:45 Uhr ist der Mann erneut am Aufzug des Bahnhofes aufgefallen, als er dort vor einer 59-jährigen Frau an seinem entblößten Glied manipulierte. Zu einer weiteren exhibitionistische Handlung kam es gegen 15 Uhr in einem Bus von Treppach in Richtung Wasseralfingen. Hierbei belästigte er eine 19-Jährige während der Fahrt, indem er auf Höhe von Affalterried auf dem Platz neben der jungen Frau im Bus an seinem Glied manipulierte. Der Exhibitionist sah die junge Frau dabei gezielt an. Als ein Bekannter der Frau an der Haltestelle Schloßstraße einstieg und den Mann darauf ansprach verließ dieser den Bus und flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und bittet um Hinweise. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Vorfällen vermutlich um denselben Mann handelt. Die Angaben zum Alter des Mannes variieren zwischen 30 und 45 Jahren. Er war zwischen 180 cm -185 cm groß, trug eine blaue Jacke sowie eine dunkle Hose. Zudem hatte er kurze dunkelbrauen Haare, eine dünne Statur und laut einer Zeugin ein ausländisches Aussehen.

Zeugen, sowie eventuell weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Oberkochen: 37-Jähriger entblößt sich

Am Sonntag stellte sich gegen 13:35 Uhr ein 37-jähriger Mann vor einen wartenden Bus in der Bahnhofstraße und entblößte hierbei sein Glied sowie sein Gesäß. Der Mann konnte daraufhin durch eine Streife angetroffen werden. Ihm wurde ein Platzverweis für die Bahnhofstraße erteilt. Zeugen, sowie eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Herlikofen: Powerbank löst Brand aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entzündete sich am Freitagnachmittag eine Powerbank, die auf einem Bett im Keller eines Wohnhauses in der Straße In der Eck abgelegt war. Die Wohnungsinhaber stellten bei ihrer Rückkehr ins Haus gegen 14:55 Uhr dichten Rauch fest, welcher aus dem Keller aufstieg. Die sofort alarmierte Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 32 Wehrleuten vor Ort kam, konnte das Feuer rasch löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Gebäude derzeit jedoch nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Böbingen: PKW zerkratzt

Ein Ford, der am Sonntag zwischen 3 Uhr und 15:30 Uhr in der Hauptstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von Unbekannten zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Waldstetten: Unfallflucht

Vermutlich mit einem Traktor oder einem sonstigen landwirtschaftlichen Fahrzeug wurde die Hangbefestigung an der Zufahrt zur Talmühle erheblich beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 14 Uhr und 19:40 Uhr. Augenscheinlich entfernte sich der Verursacher in Fahrtrichtung Wißgoldingen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein Ford Tourneo, der am Dienstag zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr in der Mauchstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Aalen: Unfall auf der Autobahn

Am Samstag um kurz vor 10 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lenker eines MAN-LKW die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen kam er mit seinem Fahrzeug aus Unachtsamkeit zunächst nach links von der Fahrbahn a. Hier touchierte er zunächst die Mittelleitplanke. Anschließend kam der LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zweimal die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

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