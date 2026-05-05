POL-MK: Graffitisprüher gesucht

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte setzten eine Baumreihe an der Wefelshohler Straße in Brand. Gestern rückten Polizei und Feuerwehr gegen 13.30 Uhr aus. In einem Vorgarten brannten dicht beieinanderstehende Tannen. Die Polizei ermittelt zur Ursache und bittet insbesondere Zeugen um Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 0235190990 entgegen. Ein 42-jähriger Lüdenscheider wurde nach Randale Am Mühlenberg ...

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