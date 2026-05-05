Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Graffitisprüher gesucht
Herscheid (ots)
Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen beschmierten Unbekannte eine Hauswand an der Unterdorfstraße mit Graffiti. Zeugen können Hinweise unter 0239191990 an die Polizei in Plettenberg richten. (lubo)
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