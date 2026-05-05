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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Graffitisprüher gesucht

Herscheid (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen beschmierten Unbekannte eine Hauswand an der Unterdorfstraße mit Graffiti. Zeugen können Hinweise unter 0239191990 an die Polizei in Plettenberg richten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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