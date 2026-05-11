Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch, Lastenrad gestohlen, gemeinsame Gaststätten- und Gewerbekontrollen.

Aalen (ots)

Fellbach: versuchter Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Firmengebäude in der Max-Planck-Straße einzubrechen. Dazu versuchten sie zunächst gewaltsam über ein Fenster einzudringen. Als dies nicht gelang, beschädigten die Unbekannten ein Metallrolltor des Geschäftszugangs in dem Versuch, darüber Zugang zum Gebäude zu erlangen. Als auch dies misslang, flüchteten die unbekannten Täter vom Firmengelände. Sie hinterließen einen Sachschaden von mindestens 500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächten Fahrzeugen oder Personen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach/Röhrach: E-Lastenrad gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr ein elektrisches Lastenrad der Marke "Cube". Das schwarze E-Lastenrad war am Waldrand in Richtung Naturfreunde Fellbach abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Das E-Bike hatte einen Wert von etwa 5.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Schorndorf: Gemeinsame Gaststätten- und Gewerbekontrollen

Am Freitagabend führte das Polizeirevier Schorndorf, zusammen mit der Stadt Schorndorf, dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis und dem Zoll Gaststätten- und Gewerbekontrollen im Stadtgebiet Schorndorf und in Rudersberg durch. Bei der Überprüfung von 16 Gaststätten und 6 Gewerbebetrieben wurden über 60 Personen kontrolliert und 47 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darunter 23 Verstöße gegen das Landesgaststättengesetz, 11 Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen und 7 Verstöße gegen die Spielverordnung. Durch den Zoll wurden Verstöße gegen die Abgabenordung und wegen Verdachts der Schwarzarbeit zur Anzeige gebracht. Die Ergebnisse belegen die Bedeutung solch gemeinsamer Kontrollen, die auch zukünftig durchgeführt werden sollen.

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