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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Straßenverkehrsgefährdung - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waldstetten/Weilerstoffel: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 00:30 Uhr, einen BMW, der auf einem Parkplatz in der Waldstetter Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 0 7171 42454 zu melden.

Heubach: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde bei einem schwarzen Audi, der in der Karlsbader Straße abgestellt war, die Motorhaube zerkratzt. Außerdem wurde ein Plastikteil der Fahrzeugfront beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Polizeiposten Heubach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07173 8776.

Aalen: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker überholte am Mittwoch gegen 18:40 Uhr auf der B19 in Fahrtrichtung Unterkochen, in Höhe Auffahrt Unterkochen, einen Pkw trotz Überholverbot. Eine entgegenkommende 36-jährige Pkw-Lenkerin konnte nur durch starkes Bremsen einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls bzw. eventuell weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des unbekannten Fahrers gefährdet wurden, sich beim Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 95599-10 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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