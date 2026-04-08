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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Biergenuss in den Feierabend

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.04.2026 um 19:20 Uhr wurde ein 39-Jähriger mit einem E-Scooter vor der hiesigen Dienstelle in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da von dem Mann starker Atemalkoholgeruch ausging, wurde ein Vortest durchgeführt, welcher 0,67 Promille hervorbrachte. Der 39-Jährige gab lediglich zu der ganzen Sache an, dass er nach dem Feierabend Bier getrunken habe und sich anschließend auf dem Heimweg begab. Ein letztlich gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab 0,62 Promille, weshalb der aus Neustadt/W. stammende Mann sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten muss. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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