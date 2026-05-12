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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kraftstoffdiebstahl und Dachstuhlbrand

Aalen (ots)

Crailsheim: Kraftstoffdiebstahl

Auf dem Parkplatz Reußenberg entlang der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde am Samstag gegen 17 Uhr ein Lkw der Marke Volvo abgestellt. Als der Fahrer am Montagmorgen gegen 6 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass rund 300 Liter Diesel-Kraftstoff aus dem verschlossenen Tank entwendet worden waren. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich mit Hinweisen unter der 07904 94260 zu melden.

Gaildorf/Eutendorf: Dachstuhlbrand

Am Montagvormittag gegen 11:40 Uhr wurde in der Sankt-Kilian-Straße ein Brand im Dachstuhl eines Gebäudes festgestellt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Haus. Die alarmierten Feuerwehren aus Gaildorf und Oberrot waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 68 Einsatzkräften vor Ort. Der Hauptbrand konnte gegen 12:20 Uhr erfolgreich gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar; die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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