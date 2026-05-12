Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Auseinandersetzung im Bus - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung im Bus

Am Montag gegen 18:25 Uhr kam es in einem Linienbus im Bereich der Rauchbeinschule zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 45 Jahren und 28 Jahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand provozierte der 45-Jährige seinen Kontrahenten so lange, bis dieser Aufstand und auf den 45-Jährigen einschlug. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Täferrot: PKW prallt gegen Baum

Am Montag gegen 12:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Lenker eines Fiat die Kreisstraße 3328 von Tierhaupten in Richtung Täferrot. Vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in einer Kurve ins Schleudern und prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: E-Scooter entwendet

Im Türlensteg wurde zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr, ein E-Scooter der Marke Segway GT3D im Wert von 1300 Euro entwendet, der mit einer elektronischen Wegfahrsperre gesichert war. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: LKW erfasst Fußgänger

Während des Rückwärtsfahrens erfasste am Montag um kurz vor 12 Uhr ein 43-jähriger Fahrer eines VW Crafter einen 57-jährigen Fußgänger, welcher hinter dem LKW die Fahrbahn querte. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Montag befuhr eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 18:30 Uhr die K3228. Zwischen der Abzweigung Rindelbach und der Abzweigung Dankoltsweiler kam ihr eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin entgegen und kollidierte mit dem Hyundai der 59-Jährigen. Die Unfallverursacherin, die nach Angaben der Frau zu weit links gefahren war, setzte die Fahrt mit ihrem dunkelblauen Pkw mit Aalener Kennzeichen anschließend fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Am Steuer soll eine etwa 80 Jahre alte Frau gesessen sein. Zeugen desd Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

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