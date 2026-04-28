PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0288--Polizei stoppt berauschten Autofahrer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Utbremen, Lloydstraße
Zeit: 	27.4.26, 22.45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stoppten am späten Montagabend einen berauschten Autofahrer in der Bremer Neustadt. Zuvor hatte er diverse gefährliche Situationen und einen Unfall verursacht. Anschließend sperrte er sich gegen polizeiliche Maßnahmen und beleidigte Polizisten.

Gegen 22:45 Uhr meldeten diverse Anrufer über den Polizeinotruf einen Autofahrer, der in der Lloydstraße Schlangenlinien fuhr und Rotlicht missachtete, wodurch es beinahe zu Unfällen gekommen wäre. Im Anschluss fuhr er als Falschfahrer in den Gegenverkehr auf die B75, wo alarmierte Einsatzkräfte den VW Golf stoppen konnten. Der offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Fahrer zeigte sich von Anfang an uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Polizisten, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte. In seinem Wagen fand die Streife, unter anderem in der Fahrer- und Beifahrertür, zahlreiche, geleerte Flaschen Alkohol. Außerdem wies das Auto im Frontbereich frische Unfallspuren auf. Ermittlungen ergaben, dass der Mann tatsächlich kurz zuvor einen Unfall auf der B75 verursacht hatte. Dabei wurde ein 48 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt. Weitere Überprüfungen ergaben, dass dem Mann bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Der 25-Jährige musste sich anschließend in einer Klinik einer angeordneten Blutentnahme unterziehen; die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurden Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 12:46

    POL-HB: Nr.: 0287--Polizei Bremen bittet um Mithilfe: 15-Jährige aus Geestland vermisst

    Bremen (ots) - - Mit der Bitte um Beachtung der Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Cuxhaven: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6263412 Die Vermisste könnte sich möglicherweise im Bremer Stadtgebiet aufhalten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Benita Englich Telefon: 04721-573-204 E-Mail: ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 10:41

    POL-HB: Nr.: 0286 --Polizei stoppt Raser--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt Zeit: 25. bis 26.04.2026, 23:00 Uhr bis 02:00 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizisten nach Beschwerden von Anwohnern mehrere Autofahrer in Walle. Dabei stellten sie zum Teil erhebliche Verstöße fest. Etwa um 23:00 Uhr beschwerten sich mehrere Anwohner in der Überseestadt über diverse Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren und ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 15:47

    POL-HB: Nr.: 0282--500 Kilo Bomben erfolgreich entschärft und gesprengt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Tanklager Farge Zeit: 26.4.26, 8 bis 15 Uhr Die kontrollierte Entschärfung und Sprengung der beiden englischen Weltkriegsbomben auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Farge (siehe hierzu auch die Pressemeldung 0273) wurde am Sonntag erfolgreich durch die Sprengmeister der Bremer Polizei, Thomas Richter und Hans ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren