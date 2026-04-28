Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0288--Polizei stoppt berauschten Autofahrer--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Lloydstraße Zeit: 27.4.26, 22.45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stoppten am späten Montagabend einen berauschten Autofahrer in der Bremer Neustadt. Zuvor hatte er diverse gefährliche Situationen und einen Unfall verursacht. Anschließend sperrte er sich gegen polizeiliche Maßnahmen und beleidigte Polizisten.

Gegen 22:45 Uhr meldeten diverse Anrufer über den Polizeinotruf einen Autofahrer, der in der Lloydstraße Schlangenlinien fuhr und Rotlicht missachtete, wodurch es beinahe zu Unfällen gekommen wäre. Im Anschluss fuhr er als Falschfahrer in den Gegenverkehr auf die B75, wo alarmierte Einsatzkräfte den VW Golf stoppen konnten. Der offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Fahrer zeigte sich von Anfang an uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Polizisten, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte. In seinem Wagen fand die Streife, unter anderem in der Fahrer- und Beifahrertür, zahlreiche, geleerte Flaschen Alkohol. Außerdem wies das Auto im Frontbereich frische Unfallspuren auf. Ermittlungen ergaben, dass der Mann tatsächlich kurz zuvor einen Unfall auf der B75 verursacht hatte. Dabei wurde ein 48 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt. Weitere Überprüfungen ergaben, dass dem Mann bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Der 25-Jährige musste sich anschließend in einer Klinik einer angeordneten Blutentnahme unterziehen; die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurden Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

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