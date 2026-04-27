Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0286 --Polizei stoppt Raser--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt Zeit: 25. bis 26.04.2026, 23:00 Uhr bis 02:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizisten nach Beschwerden von Anwohnern mehrere Autofahrer in Walle. Dabei stellten sie zum Teil erhebliche Verstöße fest.

Etwa um 23:00 Uhr beschwerten sich mehrere Anwohner in der Überseestadt über diverse Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren und zum Teil ihre Motoren laut aufheulen ließen. Die daraufhin durchgeführten Kontrollen führten zu insgesamt neun Fahrverboten und diversen Anzeigen. Nachdem die Fahrer versuchten aufgrund der Polizeipräsenz den Standort zu wechseln, wurde auch hier mit verstärkten Kräften kontrolliert. Negativer Spitzenreiter war ein Fahrer, der mit über 120 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Er muss mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Die Ergebnisse zeigen, dass solche Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr weiter durchgeführt werden müssen. Die Polizei wird auch zukünftig stationär und mobil mit Funkstreifenwagen oder Zivilfahrzeugen zielgerichtet Verkehrskontrollen durchführen.

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