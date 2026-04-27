PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0286 --Polizei stoppt Raser--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Überseestadt
Zeit: 	25. bis 26.04.2026, 23:00 Uhr bis 02:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizisten nach Beschwerden von Anwohnern mehrere Autofahrer in Walle. Dabei stellten sie zum Teil erhebliche Verstöße fest.

Etwa um 23:00 Uhr beschwerten sich mehrere Anwohner in der Überseestadt über diverse Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren und zum Teil ihre Motoren laut aufheulen ließen. Die daraufhin durchgeführten Kontrollen führten zu insgesamt neun Fahrverboten und diversen Anzeigen. Nachdem die Fahrer versuchten aufgrund der Polizeipräsenz den Standort zu wechseln, wurde auch hier mit verstärkten Kräften kontrolliert. Negativer Spitzenreiter war ein Fahrer, der mit über 120 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Er muss mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Die Ergebnisse zeigen, dass solche Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr weiter durchgeführt werden müssen. Die Polizei wird auch zukünftig stationär und mobil mit Funkstreifenwagen oder Zivilfahrzeugen zielgerichtet Verkehrskontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 15:47

    POL-HB: Nr.: 0282--500 Kilo Bomben erfolgreich entschärft und gesprengt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Tanklager Farge Zeit: 26.4.26, 8 bis 15 Uhr Die kontrollierte Entschärfung und Sprengung der beiden englischen Weltkriegsbomben auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Farge (siehe hierzu auch die Pressemeldung 0273) wurde am Sonntag erfolgreich durch die Sprengmeister der Bremer Polizei, Thomas Richter und Hans ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:38

    POL-HB: Nr.: 0283--Straßendealer festgenommen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide Zeit: 25.4.26, 23.20 Uhr Zivilkräfte der Bremer Polizei nahmen am Samstag in der Bahnhofsvorstadt zwei mutmaßliche Drogenhändler fest. Die Polizisten beschlagnahmten Betäubungsmittel und Bargeld. Das Duo auf Fahrrädern geriet bei mehreren offensichtlichen Straßendeals am Bahnhof in den Fokus der Zivilpolizisten. Bei einer anschließenden Kontrolle ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:19

    POL-HB: Nr.: 0284 --Einbrecher erbeuten hochwertige Taschen und Tresor--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Osterdeich Zeit: 25.04.2026, 21:45 Uhr Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses am Osterdeich ein und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich über die Balkontür Zutritt zur Wohnung, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren