Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0284 --Einbrecher erbeuten hochwertige Taschen und Tresor--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Osterdeich Zeit: 25.04.2026, 21:45 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses am Osterdeich ein und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich über die Balkontür Zutritt zur Wohnung, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und Schubladen geöffnet. Entwendet wurden unter anderem hochwertiger Schmuck, Taschen sowie ein Tresor. Nachbarn nahmen gegen 21:45 Uhr ein Knallgeräusch aus der betroffenen Wohnung wahr, konnten dies jedoch nicht zuordnen. Erst nach Feststellung des Einbruchs durch das betroffene Ehepaar, wird ein Zusammenhang mit der Tat vermutet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362-3888 zu melden. Informationen zum Einbruchsschutz gibt es auf der Internetseite der Polizei Bremen (www.polizei-bremen.de) oder im Präventionszentrum unter der Telefonnummer 0421-362-19003.

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