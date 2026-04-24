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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0280--Bei Verkehrskontrolle ertappt: Polizei nimmt Drogendealer fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Alter Winterweg
Zeit: 	23.4.26, 21.10 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle in Gröpelingen stellte die Polizei am Donnerstagabend einen 32 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler. Er wurde vorläufig festgenommen. Eine Haftprüfung dauert aktuell an.

Die Kontrolle erfolgte, nachdem der Mann den Einsatzkräften mit einem VW Golf in einer Einbahnstraße mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten eine nicht geringe Menge eines vermutlich Cannabisgemischs. Der 32-Jährige gab an, dieses weiterverkaufen zu wollen. Zudem führte er ein griffbereites Taschenmesser mit sich. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen.

Während der Überprüfung versuchte der Verdächtige zu flüchten, wobei er mehrere Verkaufsportionen Kokain wegwarf. Während der Festnahme leistete der Verdächtige Widerstand und gab falsche Personalien an.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Drogen, zwei Feinwaagen sowie weiteres szenetypisches Zubehör aufgefunden werden.

Die Staatsanwaltschaft Bremen ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Die Ermittlungen gegen ihn unter anderem wegen Verdachts des Drogenhandels, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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