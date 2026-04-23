PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0276 --E-Scooter-Fahrer in Lebensgefahr - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Weserpromenade
Zeit: 	22.04.2026, 17:00 Uhr

Am späten Mittwochnachmittag kollidierte in der Bremer Altstadt ein 85 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter mit einem 37 Jahre alten Fahrradfahrer. Der E-Scooter-Fahrer verletzte sich dabei so schwer, dass er in Lebensgefahr schwebt. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 17 Uhr befuhr der 85-Jährige mit seinem E-Scooter die Weserpromenade in Richtung Weserstadion. Zwischen Martinianleger und Teerhofbrücke wollte er offenbar eine Personengruppe überholen, die ebenfalls in diese Richtung unterwegs war. Dabei zog er nach links und fuhr dabei geradewegs in einen 37 Jahre alten Fahrradfahrer, der ebenfalls dabei war, die Fußgänger zu überholen. Der 37-Jährige konnte sein Gleichgewicht gerade noch halten, während der 85-Jährige stürzte. Der Radfahrer sowie eine weitere Zeugin leisteten umgehend Erste Hilfe. Zunächst sah es so aus, als hätte der Senior sich dabei nur leicht verletzt, doch auf dem Weg ins Krankenhaus verschlechterte sein Zustand sich, sodass er notoperiert werden musste. Er schwebt aktuell weiterhin in Lebensgefahr.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 12:01

    POL-HB: Nr.: 0275 --Mann erstochen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Slevogtstraße Zeit: 21.04.2026, 15:30 Uhr Am Dienstagnachmittag wurde in Schwachhausen ein schwerverletzter Mann in einer Wohnung gemeldet. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er vor Ort. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 15:30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 09:49

    POL-HB: Nr.: 0274 --Zeugen nach Goldkettenraub gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Ellenerbrokstraße Zeit: 21.04.2026, 14:55 Uhr Am Dienstagnachmittag raubten zwei unbekannte Jugendliche einem 79 Jahre alten Mann in Bremen Osterholz eine Goldkette. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Der 79-Jährige war gegen kurz vor 15 Uhr mit seiner Begleiterin zu Fuß in der Ellenerbrokstraße in Richtung der dortigen Straßenbahnhaltestelle unterwegs, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren