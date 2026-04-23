Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0276 --E-Scooter-Fahrer in Lebensgefahr - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Weserpromenade Zeit: 22.04.2026, 17:00 Uhr

Am späten Mittwochnachmittag kollidierte in der Bremer Altstadt ein 85 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter mit einem 37 Jahre alten Fahrradfahrer. Der E-Scooter-Fahrer verletzte sich dabei so schwer, dass er in Lebensgefahr schwebt. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 17 Uhr befuhr der 85-Jährige mit seinem E-Scooter die Weserpromenade in Richtung Weserstadion. Zwischen Martinianleger und Teerhofbrücke wollte er offenbar eine Personengruppe überholen, die ebenfalls in diese Richtung unterwegs war. Dabei zog er nach links und fuhr dabei geradewegs in einen 37 Jahre alten Fahrradfahrer, der ebenfalls dabei war, die Fußgänger zu überholen. Der 37-Jährige konnte sein Gleichgewicht gerade noch halten, während der 85-Jährige stürzte. Der Radfahrer sowie eine weitere Zeugin leisteten umgehend Erste Hilfe. Zunächst sah es so aus, als hätte der Senior sich dabei nur leicht verletzt, doch auf dem Weg ins Krankenhaus verschlechterte sein Zustand sich, sodass er notoperiert werden musste. Er schwebt aktuell weiterhin in Lebensgefahr.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

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