Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0274 --Zeugen nach Goldkettenraub gesucht--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Ellenerbrokstraße Zeit: 21.04.2026, 14:55 Uhr

Am Dienstagnachmittag raubten zwei unbekannte Jugendliche einem 79 Jahre alten Mann in Bremen Osterholz eine Goldkette. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der 79-Jährige war gegen kurz vor 15 Uhr mit seiner Begleiterin zu Fuß in der Ellenerbrokstraße in Richtung der dortigen Straßenbahnhaltestelle unterwegs, als sie von den zwei Unbekannten angesprochen wurden. Sie ließen sich von dem Senior den Weg zur nächsten Bushaltestelle erklären, bevor einer von ihnen dem 79-Jährigen ein Bein stellte und ihm dabei seine Goldkette vom Hals riss. Anschließend liefen die beiden direkt in Richtung Ellenerbrokweg.

Der Jugendliche, der die Kette vom Hals des Mannes riss soll etwa 15 Jahre alt gewesen sein mit kurzen, schwarzen, lockigen Haaren. Er trug bei der Tat eine Brille sowie eine schwarzweiß gemusterte Jacke. Zu dem anderen Täter liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei Bremen fragt, wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder zu dem Zeitpunkt etwas beobachtet hat. Hinweisgeber können sich jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 wenden.

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