Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0272 --Fußgängerin schwer verletzt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Westerstraße Zeit: 19.04.2026, 16:30 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall, dabei wurde eine 72 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 21 Jahre alte Fahrer eines Hyundai in der Westerstraße unterwegs. Etwa auf Höhe der Süderstraße wollte er mehrere Autos, die auf der rechten Fahrspur hinter einem Rechtsabbieger warteten, überholen. Am Ende der Schlange rammte er die 72-Jährige, die dort die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde dadurch schwer an Kopf und Beinen verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige erlitt einen Schock. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

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