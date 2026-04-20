PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0272 --Fußgängerin schwer verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Westerstraße
Zeit: 	19.04.2026, 16:30 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall, dabei wurde eine 72 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 21 Jahre alte Fahrer eines Hyundai in der Westerstraße unterwegs. Etwa auf Höhe der Süderstraße wollte er mehrere Autos, die auf der rechten Fahrspur hinter einem Rechtsabbieger warteten, überholen. Am Ende der Schlange rammte er die 72-Jährige, die dort die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde dadurch schwer an Kopf und Beinen verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige erlitt einen Schock. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 11:41

    POL-HB: Nr.: 0270 --Polizisten stellen Einbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Schnoor Zeit: 19.04.2026, 02:05 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Einsatzkräfte in Mitte einen 43 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, zuvor in eine Goldschmiede eingebrochen zu sein. Etwa um 02:05 Uhr wurden Anwohner in der Straße Schnoor von lauten Geräuschen geweckt und sahen einen Mann, der in einer Goldschmiede mehrere Vitrinen einschlug. Die ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 10:16

    POL-HB: Nr.: 0269 --Auto brennt aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Hammerfester Straße Zeit: 18.04.2026, 23:15 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte in Burglesum ein Auto vollständig aus. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 23:15 Uhr hörten Anwohner in der Hammerfester Straße einen lauten Knall und sahen, wie Flammen aus dem Audi schlugen. Sie alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 20:59

    POL-HB: Nr.: 0268 --Polizei Bremen begleitet Nordderby im Weserstadion--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Weserstadion Zeit: 18.04.26, 15.30 Uhr Nach dem heutigen Nordderby zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV im Weserstadion zieht die Polizei Bremen eine positive Bilanz. Die Begegnung stellte nach längerer Zeit wieder das erste reguläre Nordderby in der Bundesliga in Bremen dar. Der Einsatz wurde umfangreich vorbereitet, durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren