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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0268 --Polizei Bremen begleitet Nordderby im Weserstadion--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Weserstadion
Zeit: 	18.04.26, 15.30 Uhr

Nach dem heutigen Nordderby zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV im Weserstadion zieht die Polizei Bremen eine positive Bilanz. Die Begegnung stellte nach längerer Zeit wieder das erste reguläre Nordderby in der Bundesliga in Bremen dar. Der Einsatz wurde umfangreich vorbereitet, durch zusätzliche Polizeikräfte aus mehreren Bundesländern abgesichert und ein entsprechendes Deeskalationskonzept erarbeitet und erfolgreich umgesetzt.

Im Vorfeld und während der Anreisephase kam es im Stadtgebiet zu einzelnen Fanbewegungen, die durch Einsatzkräfte begleitet wurden. Die Einsatzlage verlief insgesamt planmäßig. Entlang der Anreisewege sowie im Stadionumfeld und vor allem während des gesamten Spiels zündeten Fans beider Mannschaften massiv Pyrotechnik, was jeweils zu starker Rauchentwicklung führte.

Nach Spielende kam es im Zusammenhang mit den Abreisebewegungen vereinzelt zu fußballtypischen Straftaten, wie Körperverletzungsdelikten. Auf der Sielwallkreuzung feierten diverse Fans ausgelassen. Jedoch wurde auch hier Pyrotechnik gezündet und eine mobile Toilette in Brand gesetzt, die von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es wurden insgesamt diverse Personen identifiziert und zu allen festgestellten Verstößen Anzeigen gefertigt.

Im Gästebereich des Stadions kam es nach dem Spiel zu einem Brand im Bereich der Sanitäranlagen. Beim Einschreiten von Feuerwehr und Polizei kam es zu einem Angriff aus der Fanszene der Gäste gegen die Polizeikräfte, wobei nach derzeitigem Stand kein Polizeibeamter verletzt wurde.

Die Abreisephase verlief weitestgehend störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Rabea Berstermann

Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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