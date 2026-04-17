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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0265 --Über 800 Verstöße an einem Tag - Blitzermarathon in Bremen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	15.4.26

Im Rahmen der europaweiten "Speedweek" beteiligte sich die Polizei Bremen am Mittwoch am Blitzermarathon und führte in der Stadt Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei nahm die Polizei auch Temposünder im Bereich vor Schulen sowie Einrichtungen für Kinder oder Seniorinnen und Senioren verstärkt ins Visier. Insgesamt wurden über 800 Tempoverstöße festgestellt.

Die Kontrollen fanden stadtweit an wichtigen Verkehrsachsen in Bremen statt. Mobile Messungen wurden unter anderem am Buntentorsteinweg, an der Oldenburger Straße und am Autobahnzubringer Hemelingen durchgeführt. Der Enforcement-Trailer kam an der B75, der Utbremer Straße sowie an der Neuenlander Straße zum Einsatz. Der Videowagen war ebenfalls auf den Bremer Autobahnen unterwegs.

Insgesamt wurden 837 Tempoverstöße festgestellt, darunter zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße, die hohe Geldbußen, Punkte in Flensburg und Fahrverbote nach sich ziehen. Spitzenreiter war ein Fahrer auf dem Autobahnzubringer Hemelingen, der mit 104 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Insgesamt verhängten die Einsatzkräfte mehr als 25 Fahrverbote.

Neben den Tempoverstößen stellten die Einsatzkräfte weitere Verkehrsverstöße, unter anderem gegen die Gurtpflicht, fest. Die Polizisten kamen mit vielen Verkehrsteilnehmern ins Gespräch, die sich überwiegend einsichtig zeigten.

Polizeipräsident Dirk Fasse: "Die Ergebnisse zeigen: Viele Verkehrsteilnehmer überschreiten nach wie vor die erlaubten Geschwindigkeiten. Da genau dies zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle zählt, setzen wir weiter konsequent auf Kontrollen und Prävention, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen."

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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