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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0269 --Auto brennt aus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Hammerfester Straße
Zeit: 	18.04.2026, 23:15 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte in Burglesum ein Auto vollständig aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:15 Uhr hörten Anwohner in der Hammerfester Straße einen lauten Knall und sahen, wie Flammen aus dem Audi schlugen. Sie alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und die Feuerwehr löschte den Brand. Der Audi wurde durch das Feuer vollständig zerstört und es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Hammerfester Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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