Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0270 --Polizisten stellen Einbrecher--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Schnoor Zeit: 19.04.2026, 02:05 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Einsatzkräfte in Mitte einen 43 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, zuvor in eine Goldschmiede eingebrochen zu sein.

Etwa um 02:05 Uhr wurden Anwohner in der Straße Schnoor von lauten Geräuschen geweckt und sahen einen Mann, der in einer Goldschmiede mehrere Vitrinen einschlug. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und beobachteten ein paar Straßen weiter einen Mann auf einem Fahrrad, auf den die Täterbeschreibung passte. Dieser versuchte zunächst, mit seinem Fahrrad zu flüchten, warf dann einen mitgeführten Rucksack und das Fahrrad weg und rannte zu Fuß weiter. Die Einsatzkräfte sprinteten hinterher und stellten den 43-Jährigen umgehend.

Den weggeworfenen Rucksack stellten sie sicher, darin befand sich Goldschmuck, der aus dem Geschäft stammte. Der Mann wurde mit auf die Wache genommen und eine Strafanzeige gefertigt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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