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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0271--Verkehrssicherheitsaktion in der Bremer Altstadt - Einladung an Medienvertreter--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgermeisterin-Mevissen-Weg (Wallanlagen), Präsident-Kennedy-Platz
Zeit: 	22.4.26, 11 bis 12 Uhr

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit führt der Arbeitskreis "Aber sicher" am Mittwoch, 22. April 2026, eine Präventionsaktion zum Thema "Miteinander ist der beste Weg" in den Wallanlagen und am Präsident-Kennedy-Platz durch. Ziel der Aktion ist, die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen sowie ein rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr zu fördern.

Die Aktion umfasst das Aufbringen von Piktogrammen auf Geh- und Radwegen sowie gezielte Präventionsgespräche mit Verkehrsteilnehmern vor Ort. Zusätzlich werden Informationsmaterialien und kleine Aufmerksamkeiten verteilt, um auf Verhaltensregeln aufmerksam zu machen und Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu reduzieren.

An der Auftaktveranstaltung nehmen Vertreter der Politik, darunter die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, sowie Vertreter der Polizei und Kooperationspartner teil. Medienvertreter sind eingeladen, die Aktion vor Ort zu begleiten.

Die Polizei Bremen unterstützt die Initiative im Sinne der Verkehrssicherheit und weist darauf hin, dass die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer grundlegend für ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr ist.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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