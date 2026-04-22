Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0275 --Mann erstochen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Slevogtstraße Zeit: 21.04.2026, 15:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde in Schwachhausen ein schwerverletzter Mann in einer Wohnung gemeldet. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er vor Ort. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 15:30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in die Slevogtstraße gerufen. Vor Ort fanden sie den schwer verletzen 41-Jährigen in einer Wohnung vor. Er hatte eine Stichverletzung im Bauch erlitten. Umgehend wurden Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte eingeleitet, die durch die Polizisten unterstützt wurde. Letztlich verstarb der Mann. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes. Vor Ort wurden umfangreich Spuren gesichert und Zeugen befragt.

Weitere Zeugen, die in der Slevogtstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

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