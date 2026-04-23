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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0277 --Schiffsunfall in Bremerhaven--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremerhaven, Verbindungshafen
Zeit: 	21.04.2026, 04:20 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einer Pieranfahrung eines 200 Meter langen Autotransporters an der Engstelle der ehemaligen Drehbrücke im Verbindungshafen von Bremerhaven.

Der 56-jährige Kapitän hatte aufgrund der böigen Wetterlage einen zusätzlichen Hafenschlepper geordert, der die Passage absichern sollte. Trotzdem kollidierte er mit der Steuerbordseite des Schiffes mit der Pierkante. Dabei wurde der Rumpf ca. 2,5 Meter oberhalb der Wasserlinie auf einer Länge von 6 Metern eingerissen. Verletzt wurde niemand. Auch Betriebsmittel traten nicht aus.

Gegen den Kapitän wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bis zur Reparatur des Schadens ist gegen den unter der Flagge Maltas fahrenden Autotransporter ein Auslaufverbot ausgesprochen worden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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