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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0285--E-Scooter Fahrer nach Unfall verstorben--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Weserpromenade
Zeit: 	22.4.26, 17 Uhr

Der 85 Jahre alte Mann, der am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf seinem E-Scooter lebensgefährlich verletzt wurde (siehe hierzu auch Pressemitteilung Nr. 0276), ist am Samstagabend im Krankenhaus verstorben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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