Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0285--E-Scooter Fahrer nach Unfall verstorben--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Weserpromenade Zeit: 22.4.26, 17 Uhr

Der 85 Jahre alte Mann, der am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf seinem E-Scooter lebensgefährlich verletzt wurde (siehe hierzu auch Pressemitteilung Nr. 0276), ist am Samstagabend im Krankenhaus verstorben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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