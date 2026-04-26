POL-HB: Nr.: 0285--E-Scooter Fahrer nach Unfall verstorben--
Bremen (ots)
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Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Weserpromenade Zeit: 22.4.26, 17 Uhr
Der 85 Jahre alte Mann, der am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf seinem E-Scooter lebensgefährlich verletzt wurde (siehe hierzu auch Pressemitteilung Nr. 0276), ist am Samstagabend im Krankenhaus verstorben.
Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
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