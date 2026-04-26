Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0282--500 Kilo Bomben erfolgreich entschärft und gesprengt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Tanklager Farge Zeit: 26.4.26, 8 bis 15 Uhr

Die kontrollierte Entschärfung und Sprengung der beiden englischen Weltkriegsbomben auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Farge (siehe hierzu auch die Pressemeldung 0273) wurde am Sonntag erfolgreich durch die Sprengmeister der Bremer Polizei, Thomas Richter und Hans Mohr, durchgeführt.

Die Blindgänger konnten um 15.35 Uhr erfolgreich kontrolliert entschärft bzw. gesprengt werden. Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Die Sicherheit der Bevölkerung hatte bei allen Maßnahmen oberste Priorität. Die Anwohnerinnen und Anwohner können nun in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

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