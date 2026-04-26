Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0283--Straßendealer festgenommen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide Zeit: 25.4.26, 23.20 Uhr

Zivilkräfte der Bremer Polizei nahmen am Samstag in der Bahnhofsvorstadt zwei mutmaßliche Drogenhändler fest. Die Polizisten beschlagnahmten Betäubungsmittel und Bargeld.

Das Duo auf Fahrrädern geriet bei mehreren offensichtlichen Straßendeals am Bahnhof in den Fokus der Zivilpolizisten. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde ein Drogenmix an Verkaufseinheiten von Kokain, Heroin und Marihuana sowie Handys, Bargeld und ein Schlagring aufgefunden. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Drogen beschlagnahmt werden, die jeweils portioniert und verpackt waren. Darüber hinaus wurden eine hohe Bargeldsumme in deliktstypischer Stückelung und Streckungsmittel beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Straßendealer wurden vorläufig festgenommen.

Gegen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 34 Jahren wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen den Älteren werden aktuell Haftgründe geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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