FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst
Ennepetal (ots)
Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Samstag, den 18.04.2026, in den Ortsteil Milspe zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen. Ein Patient wurde mit der Drehleiter aus dem fünften Obergeschoss zum Rettungswagen transportiert. Im Einsatz war die hauptamtliche Wache.
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