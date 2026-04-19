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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Samstag, den 18.04.2026, in den Ortsteil Milspe zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen. Ein Patient wurde mit der Drehleiter aus dem fünften Obergeschoss zum Rettungswagen transportiert. Im Einsatz war die hauptamtliche Wache.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.04.2026 – 06:38

    FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst.

    Ennepetal (ots) - Am 16.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen frühen Abend in den Stadtteil Voerde alarmiert. Durch den Rettungsdienst Ennepe Ruhr wurde vor Ort ein Notfallpatient behandelt. Aufgrund erschwerten Zugangs zum Patienten unterstützen die Kräfte der Hauptwache beim Abtransport und der Behandlung. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: ...

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  • 16.04.2026 – 06:14

    FW-EN: Amtshilfe für die Polizei

    Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 15.04.2016 um 09:05 Uhr, unterstützte die Feuerwehr Ennepetal im Rahmen einer Amtshilfe die Polizei in Breckerfeld. Die Feuerwehr war mit einem ELW, drei Einsatzkräften und eine Drohne vor Ort. Der Einsatz endete um 13:51 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

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  • 15.04.2026 – 06:18

    FW-EN: Feuerwehreinsätze am Dienstag

    Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 14.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:07 Uhr zu einer "Unterstützung Rettungsdienst" in die Kirchstrasse alarmiert. Die Unterstützung der Einsatzkräfte war erforderlich, da Ein Patient aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort, schonend zu Rettungswagen transportiert werden musste. Der Einsatz konnte um 14:17 Uhr für die 4 Einsatzkräfte beendet werden. Um 15:19 Uhr ...

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