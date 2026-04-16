FW-EN: Amtshilfe für die Polizei
Ennepetal (ots)
Am Mittwoch, den 15.04.2016 um 09:05 Uhr, unterstützte die Feuerwehr Ennepetal im Rahmen einer Amtshilfe die Polizei in Breckerfeld. Die Feuerwehr war mit einem ELW, drei Einsatzkräften und eine Drohne vor Ort. Der Einsatz endete um 13:51 Uhr.
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