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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Amtshilfe für die Polizei

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 15.04.2016 um 09:05 Uhr, unterstützte die Feuerwehr Ennepetal im Rahmen einer Amtshilfe die Polizei in Breckerfeld. Die Feuerwehr war mit einem ELW, drei Einsatzkräften und eine Drohne vor Ort. Der Einsatz endete um 13:51 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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