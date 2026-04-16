FW-EN: Amtshilfe für die Polizei

Ennepetal (ots) - Ennepetal. Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem gemeldeten Kleinbrand in einen Park unterhalb des Bahnhofs alarmiert. Ein Passant hatte einen brennenden Baumstamm gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich abgebranntes Papier an einem Baumstumpf lag. Ein Feuer war nicht mehr feststellbar. Der betroffene Bereich wurde vorsorglich mit rund 20 Litern Wasser benetzt und die ...

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