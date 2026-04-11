PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Samstag

Ennepetal (ots)

Ennepetal. Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem gemeldeten Kleinbrand in einen Park unterhalb des Bahnhofs alarmiert. Ein Passant hatte einen brennenden Baumstamm gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich abgebranntes Papier an einem Baumstumpf lag. Ein Feuer war nicht mehr feststellbar. Der betroffene Bereich wurde vorsorglich mit rund 20 Litern Wasser benetzt und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei übergeben. Gegen Mittag erfolgte eine weitere Alarmierung in ein Waldstück im Bereich Wittenstein. Dort hatte ein Patient einen internistischen Notfall erlitten und musste aufgrund der unwegsamen Umgebung mit Unterstützung der Feuerwehr zum Rettungswagen transportiert werden. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie einem Gerätewagen Technik aus. Der Patient wurde mittels Gerätewagen aus dem Wald gebracht, an den Rettungsdienst übergeben und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 07:32

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 08.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:52 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einen Betrieb in die Peddenöderstrasse alarmiert. Das Objekt und der Betroffene Bereich des Ausgelösten Melders wurde durch einen "Atemschutztrupp" kontrolliert, allerdings konnte keine bestimmungsgemäße Auslösung der Brandmeldeanlage ausfindig gemacht werden und die 12 Einsatzkräfte der ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 06:28

    FW-EN: Brandmeldeanlage, Kleinfeuer und überörtliche Hilfe

    Ennepetal (ots) - Am 07.04.2026 kam es erneut zu mehreren Einsätzen für die Feuerwehr Ennepetal. Am Morgen meldete die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs im Stadtteil Oberbauer ein Brandereignis. Daraufhin wurde der Löschzug der hauptamtlichen Wache zur Einsatzstelle entsandt. Hierbei unterstützte die Werkfeuerwehr des Betriebs die Einsatzkräfte der ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 06:02

    FW-EN: Brandmeldeanlage

    Ennepetal (ots) - Am 06.04.2026 um 17:16 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal durch eine Brandmeldeanlage in den Stadtteil Voerde gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass angebranntes Essen für die Alarmierung verantwortlich war. Hierbei wurden keine Personen geschädigt. An dem Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte aus zwei Löscheinheiten, sowie der Hauptwache beteiligt Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren