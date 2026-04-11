Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Samstag

Ennepetal (ots)

Ennepetal. Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem gemeldeten Kleinbrand in einen Park unterhalb des Bahnhofs alarmiert. Ein Passant hatte einen brennenden Baumstamm gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich abgebranntes Papier an einem Baumstumpf lag. Ein Feuer war nicht mehr feststellbar. Der betroffene Bereich wurde vorsorglich mit rund 20 Litern Wasser benetzt und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei übergeben. Gegen Mittag erfolgte eine weitere Alarmierung in ein Waldstück im Bereich Wittenstein. Dort hatte ein Patient einen internistischen Notfall erlitten und musste aufgrund der unwegsamen Umgebung mit Unterstützung der Feuerwehr zum Rettungswagen transportiert werden. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie einem Gerätewagen Technik aus. Der Patient wurde mittels Gerätewagen aus dem Wald gebracht, an den Rettungsdienst übergeben und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

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