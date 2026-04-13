Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am heutigen Montag 13.04.2026 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal um 11:07 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Deterberger Straße alarmiert. Vor Ort musste eine Person schonend aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war eine Tragehilfe durch die Feuerwehr erforderlich. Die Person wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz endete um 11:32 Uhr.

Ein weiter Einsatz führte die Feuerwehr um 17:39 Uhr zu einer verschlossenen Wohnungstür, hinter der eine hilflose Person vermutet wurde. Die Tür konnte gewaltfrei geöffnet werden, sodass Polizei und Rettungsdienst Zugang zur Wohnung erhielten. Der Einsatz konnte um 18:01 Uhr beendet werden.

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