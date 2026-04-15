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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehreinsätze am Dienstag

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:07 Uhr zu einer "Unterstützung Rettungsdienst" in die Kirchstrasse alarmiert. Die Unterstützung der Einsatzkräfte war erforderlich, da Ein Patient aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort, schonend zu Rettungswagen transportiert werden musste. Der Einsatz konnte um 14:17 Uhr für die 4 Einsatzkräfte beendet werden.

Um 15:19 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Milsperstrasse zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Hier waren 3 PKW in einen Auffahrunfall beteiligt, dabei wurde ein Fahrer eines Fahrzeuges leicht verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte die Medizinische Erstversorgung und den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsmittel von einem der verunfallten Fahrzeuge auf. Im Einsatz waren ebenfalls der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreis und die Polizei. Der Einsatz konnte für die 6 Einsatzkräfte der Feuerwehr um 16:18 Uhr beendet werden.

Um 19:52 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Neustrasse alarmiert. Nach Erkundung der Einsatzleitung, konnten keine Schadensmerkmale am, sowie im Objekt festgestellt werden und somit konnte der Einsatz für die 7 Einsatzkräfte der Hauptwache, des Löschzuges 1, dem Rettungsdienst des Ennepe- Ruhr- Kreis sowie der Polizei NRW, um 20:20 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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