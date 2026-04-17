FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst.
Ennepetal (ots)
Am 16.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen frühen Abend in den Stadtteil Voerde alarmiert. Durch den Rettungsdienst Ennepe Ruhr wurde vor Ort ein Notfallpatient behandelt. Aufgrund erschwerten Zugangs zum Patienten unterstützen die Kräfte der Hauptwache beim Abtransport und der Behandlung.
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E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
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