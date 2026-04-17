FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst.

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 14.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:07 Uhr zu einer "Unterstützung Rettungsdienst" in die Kirchstrasse alarmiert. Die Unterstützung der Einsatzkräfte war erforderlich, da Ein Patient aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort, schonend zu Rettungswagen transportiert werden musste. Der Einsatz konnte um 14:17 Uhr für die 4 Einsatzkräfte beendet werden. Um 15:19 Uhr ...

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