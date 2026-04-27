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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0287--Polizei Bremen bittet um Mithilfe: 15-Jährige aus Geestland vermisst

Bremen (ots)

   -

Mit der Bitte um Beachtung der Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Cuxhaven:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6263412

Die Vermisste könnte sich möglicherweise im Bremer Stadtgebiet aufhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Benita Englich

Telefon: 04721-573-204

E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

http://ots.de/PI0z7T

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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