POL-HB: Nr.: 0287--Polizei Bremen bittet um Mithilfe: 15-Jährige aus Geestland vermisst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt Zeit: 25. bis 26.04.2026, 23:00 Uhr bis 02:00 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizisten nach Beschwerden von Anwohnern mehrere Autofahrer in Walle. Dabei stellten sie zum Teil erhebliche Verstöße fest. Etwa um 23:00 Uhr beschwerten sich mehrere Anwohner in der Überseestadt über diverse Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren und ...

mehr