POL-HB: Nr.: 0287--Polizei Bremen bittet um Mithilfe: 15-Jährige aus Geestland vermisst
Bremen (ots)
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Mit der Bitte um Beachtung der Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Cuxhaven:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6263412
Die Vermisste könnte sich möglicherweise im Bremer Stadtgebiet aufhalten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Polizei Bremen
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