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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisstensuche nach 15-Jähriger (Foto im Anhang)

POL-CUX: Vermisstensuche nach 15-Jähriger (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Geestland. Aktuell wird die 15-jährige Kitti Eszter Orgovan aus Geestland vermisst.

Sie ist etwa 160 cm groß, hat braune Augen, dunkles, schulterlanges Haar und eine schlanke Statur.

Sie trägt eine schwarze Jacke sowie schwarze Schuhe und einen Nike Rucksack. (Siehe Bild)

Zuletzt wurde sie in Bremen gesehen. Allerdings könnte sie sich auch im gesamten Großraum Stade/Bremen aufhalten.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Cuxhaven unter 04721 5730 oder die Polizei Geestland unter 04743 9280.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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