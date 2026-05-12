Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Fiat-Klein-Lkw auf der A6 in Richtung Heilbronn. Kurz nach der Anschlussstelle Kirchberg übersah er das Ende eines Staus. Trotz eines Ausweichversuchs touchierte er drei Sattelzugmaschinen und kam schließlich mit dem Fahrerhaus des dritten Lkw zum Stehen. Durch die Berührungen wurde die Ladung des Klein-Lkw auf der Fahrbahn verteilt. Beide Fahrstreifen mussten vollständig gesperrt werden, die Aufräumarbeiten dauern derzeit an. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

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