Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht, Einbrüche, Unfallflucht und Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Zeugen nach "Hitlergruß" gesucht

Bereits am Dienstag, den 5. Mai 2026, hielt sich gegen 7.45 Uhr ein 46 Jahre alter Mann im Bereich einer Bushaltestelle vor dem Berufsschulzentrum in der Blaufelder Straße auf. Er zeigte dabei vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern mehrfach den "Hitlergruß". Der Mann wurde dort von der verständigten Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen. In der Folge wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Verkehrsteilnehmer und andere Zeugen, die das Verhalten des Mannes beobachten konnten, sich unter Telefon 07361/5800 zu melden.

Untermünkheim/Kupfer: Container aufgebrochen

Im Zeitraum von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, wurden auf einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße mehrere Container aufgebrochen. Dabei wurde zunächst ein geparkter Radlader auf unbekannte Weise bewegt, um an einen der Container zu gelangen. Anschließend wurden nacheinander alle drei Container aufgebrochen, aus denen mehrere Geräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet wurden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 6:15 Uhr, wurde in der Straße "Hirschgraben" ein geparkter Mitsubishi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in einer Parkbucht auf der Höhe der Hausnummer 3 geparkt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

In der Nacht auf Dienstag, gegen 1:40 Uhr, versuchten drei bislang unbekannte, maskierte Personen, in ein Verkaufsgeschäft in der Einkornstraße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, die Zugangstür zum Verkaufsraum gewaltsam zu öffnen. Bei ihrem Vorhaben wurden sie jedoch gestört, sodass kein Eindringen erfolgte und nichts entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Arbeitsunfall in Hochregallager

Am Montag gegen 13:30 Uhr kam es in einem Hochregallager in der Brunnenstraße zu einem Arbeitsunfall. Ein 23-jähriger Mitarbeiter wurde aus bislang ungeklärter Ursache während seiner Arbeit eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

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