Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Einbruchsversuche

Aalen (ots)

Oppenweiler: Einbruch

Am Dienstag, zwischen 04:45 Uhr und 12:45 Uhr brachen unbekannte Täter die Eingangstür eines Hauses in der Sturmfederstraße auf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Wertgegenstände von noch unbekanntem Wert. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352.

Murrhardt: Unfall

Ein 70-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades war am Dienstag, gegen 16:45 Uhr auf der L1120 in Fahrtrichtung Kaisersbach unterwegs. Hinter dem 70-Jährigen fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Renault. Auf Höhe Marxenhof wollte der Renault-Fahrer den 70-Jährigen links überholen. Als beide Fahrzeuge fast auf gleicher Höhe waren, scherte der Leichtkraftradfahrer plötzlich ebenfalls nach links aus, um abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 70-Jährige wurde beim Unfall schwerverletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Fellbach: Unfall

Ein 24-jähriger Motorradfahrer musste am Dienstag, gegen 18:50 Uhr in der Wilhelmstraße eine Gefahrenbremsung einleiten, um nicht mit dem rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt kommenden Seat einer 42-jährigen Fahrerin zusammenzustoßen. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Zu einem Zusammenstoß mit dem Seat kam es nicht. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Korb: versuchte Aufbrüche von Gartenhütten

Zwischen Montag, 11.05.2026, 17.00 Uhr und Dienstag, 12.05.2026, 10.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Türen von einer Gartenhütte in der Endersbacher Straße sowie einer Gartenhütte in der Kleinheppacher Straße. In beiden Fällen gelang es den unbekannten Tätern nicht, in die Gartenhütten zu gelangen. Es entstand ein Schaden von rund 50,00 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 9500 bei der Polizei zu melden.

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