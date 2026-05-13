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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw und Stromkasten beschädigt

Aalen (ots)

Schrozberg: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 06 Uhr Zigaretten und einen Geldbeutel aus einem geparkten Pkw in der Weststraße. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Michelfeld: Stromkasten beschädigt und geflüchtet

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag gegen 11:40 Uhr einen Stromverteilerkasten an der K2578 und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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