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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 14.05.2026

Aalen (ots)

Backnang: Pkw zerkratzt

Ein geparkter Dacia Sandero wurde am Mittwoch (13.05.2026) durch unbekannte Täter in Backnang mit einem Stein zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Pkw befand sich zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr in der Industriestraße auf einem Kundenparkplatz. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Mittwoch (13.05.2026) befuhr ein unbekannter Smart-Fahrer (dunkle Lackierung, älteres Modell) in Backnang gegen 08:30 Uhr die Talstraße in Richtung Aspacher Straße. Am Fußgängerüberweg vor dem dortigen Kreisverkehr querte eine 36-jährige Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeuges die Straße. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Die 36-Jährige erlitt hierbei leichte Schmerzen, an Ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Beifahrer des Verursachers, setzte der Verursacher seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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