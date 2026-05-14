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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 14.05.2026

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Bar

Am Mittwoch (13.05.2026) drang ein unbekannter Täter in eine Bar in der Ackergasse in Schwäbisch Gmünd ein und entwendete Bargeld. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 01:00 Uhr und 15:30 Uhr Zugang in die Bar. Im Innenraum wurden Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonstige sachdienlichen Hinwiese geben können, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Aalen: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Mittwoch (13.05.2026) befuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades gegen 15:40 Uhr die Schanzenstraße in Aalen und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz zog sich der 18-jährige Mitfahrer schwere Verletzungen zu, der 16-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Verkehrsunfall wurde durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Aalen aufgenommen, die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Aalen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Industriestraße in Aalen und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Es kam hierbei zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgem. geparkten Anhänger. Der Anhänger wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter verschoben, kollidierte mit einem angrenzenden Zaun und einem hinter dem Zaun geparkten VW Transporter. Der Sachschaden an dem Anhänger und dem VW-Transporter beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Der Verkehrsunfall hatte sich in der Zeit zwischen Mittwoch (13.05.2026 / 20:00 Uhr) und Donnerstag (14.05.2026 / 00:30 Uhr) zugetragen. Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen und der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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