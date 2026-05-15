Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Backnang: Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Am Freitagabend gegen 18:10 Uhr war ein 40-Jähriger mit einem Mini-Bagger auf einem Grundstück in der Nähe des Elly-Heuss-Knapp-Weges mit Baggerarbeiten beschäftigt. An einem etwas abschüssigen Hang verlor der Mann während der Fahrt die Kontrolle über den Bagger und der Bagger kippte um. Der Arbeiter fiel aus dem Bagger und wurde unter dem umgekippten Bagger eingeklemmt. Durch den Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An der Unfallstelle war auch die Feuerwehr Backnang mit einem Fahrzeug und 8 Einsatzkräften im Einsatz.

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