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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Riedelberg (ots)

Am Samstag ereignete sich um 13:15 Uhr in Riedelberg in der Mühlstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein roter VW-Bus mit braunem Anhänger kollidierte mit einem entgegenkommenden gelben Transporter eines Postzulieferers. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Anhänger und dem Postfahrzeug, wodurch zumindest am Postfahrzeug hinten links ein Streifschaden von ca. 500 EUR entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, wobei es jedoch sein könnte, dass er den Anstoß nicht bemerkt hat. Die Polizei Zweibrücken bittet zur Klärung des Unfalls um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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