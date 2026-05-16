POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen vom 16.05.2026
Aalen (ots)
Crailsheim: Zigarettenautomat gesprengt
Am Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Kirchstraße. Durch die Explosion wurde der Automat erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise werden vom Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 erbeten.
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