Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 17.05.2026

Aalen (ots)

Aalen: Brand an Gebäude

Am Sonntagmorgen (17.05.2026) gerieten gegen 01:00 Uhr vor einem Gebäude in der Karlstraße 43 in Aalen aus bislang unbekannter Ursache mehrere Gegenstände in Brand. Hierdurch wurden auch Teile des Gebäudes beschädigt. Das Feuer wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonstige sachdienlichen Hinwiese geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Schachtdeckel entnommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16./17.05.2026) wurden in Aalen kurz vor Mitternacht insgesamt sieben Schachtdeckel in der Schmiedstraße aus deren bestimmungsgemäßen Auflagevorrichtungen entnommen. Durch eine Autofahrerin konnte ein Verkehrsunfall im letzten Moment verhindert werden. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Ellenberg: Verlorenes Fahrzeugteil auf der Autobahn

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Samstag 16.05.2026 gegen 07:45 Uhr auf der Bundesautobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/ Fichtenau ein Fahrzeugteil eines Fahrzeugtransporters. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verlorene Fahrzeugteil zu kümmern. Eine 50-jährige Audi-Fahrerin konnte dem Fahrzeugteil nicht ausweichen. Hierbei entstand an dem Audi A1 ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Aalen unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell