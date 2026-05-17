PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 17.05.2026

Aalen (ots)

Aalen: Brand an Gebäude

Am Sonntagmorgen (17.05.2026) gerieten gegen 01:00 Uhr vor einem Gebäude in der Karlstraße 43 in Aalen aus bislang unbekannter Ursache mehrere Gegenstände in Brand. Hierdurch wurden auch Teile des Gebäudes beschädigt. Das Feuer wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonstige sachdienlichen Hinwiese geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Schachtdeckel entnommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16./17.05.2026) wurden in Aalen kurz vor Mitternacht insgesamt sieben Schachtdeckel in der Schmiedstraße aus deren bestimmungsgemäßen Auflagevorrichtungen entnommen. Durch eine Autofahrerin konnte ein Verkehrsunfall im letzten Moment verhindert werden. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Ellenberg: Verlorenes Fahrzeugteil auf der Autobahn

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Samstag 16.05.2026 gegen 07:45 Uhr auf der Bundesautobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/ Fichtenau ein Fahrzeugteil eines Fahrzeugtransporters. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verlorene Fahrzeugteil zu kümmern. Eine 50-jährige Audi-Fahrerin konnte dem Fahrzeugteil nicht ausweichen. Hierbei entstand an dem Audi A1 ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Aalen unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 17.05.2026 – 10:58

    POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen vom 17.05.2026

    Aalen (ots) - Aspach: Unfall beim Abbiegen Am Samstag gegen 11:10 Uhr wollte eine 45-jährige Lenkerin eines Opel Meriva von der Heilbronner Straße nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 65-jährigen Lenker einer Mercedes-Benz A-Klasse. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von 17.000 Euro. Verletzt wurde ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 12:54

    POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen vom 16.05.2026

    Aalen (ots) - Crailsheim: Zigarettenautomat gesprengt Am Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Kirchstraße. Durch die Explosion wurde der Automat erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise werden vom Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 erbeten. Rückfragen ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 12:53

    POL-AA: Brand, Unfall

    Aalen (ots) - Waiblingen: PKW ausgebrannt Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 42 -jähriger Mercedes-Fahrer die B14 in Richtung Stuttgart. Aufgrund eines technischen Defekts geriet der PKW in Brand. Der Fahrer konnte den PKW auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Nord auf dem Standstreifen abstellen und gemeinsam mit seinem 62 -jährigen Beifahrer unverletzt verlassen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren