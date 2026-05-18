Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Sachbeschädigungen, Diebstähle, Alkoholisiert ohne Führerschein unterwegs

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Donnerstag 19:50 Uhr und Sonntag 19:50 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einer Schule im Langen Graben. Hierzu hebelte er eine Türe auf und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Dieb entfernte sich anschließend aus dem Gebäude ohne etwas zu entwenden. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Am Samstag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein Vandale einen im Tilsiter Weg geparkten VW indem er diesen zerkratzte. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Untermünkheim: Sachbeschädigung

Ein Vandale beschädigte zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Freitag 19:30 Uhr eine Holzbank und einen Lehmbackofen an einer Schule im Bühl. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Satteldorf/Crailsheim: Treibstoff entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 08:30 Uhr etwa 450 Liter Diesel aus einem geparkten Lkw am Parkplatz Bronnholzheim.

Aus einem weiteren geparkten Lkw auf dem Parkplatz Reußenberg entwendete ein Dieb am Samstag zwischen 01 Uhr und 02:40 Uhr etwa 400 Liter Dieseltreibstoff. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

Crailsheim: E-Scooter entwendet

In der Straße "In den Kistenwiesen" wurde an einer Schule zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, ein gesicherter E-Scooter durch eine unbekannte Person entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Modell der Marke Ninebot. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 9:05 Uhr und 9:25 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels in der Haller Straße ein geparkter Hyundai Kona von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum Unfall unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein

Im Rahmen eines Einsatzes auf dem Volksfestplatz wurde am Freitagabend gegen 23:30 Uhr ein 18-Jähriger mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel starker Alkoholgeruch auf, woraufhin ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der einen Wert von rund 1,9 Promille ergab. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert ist. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Blaufelden: Einbruch

Zwischen Samstag, 8:00 Uhr, und Sonntag, 7:00 Uhr, wurde in der Straße "Tal" in ein Gebäude eingebrochen. Die Täter beschädigten dazu eine Fensterscheibe und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten verschiedene Baumaschinen, Werkzeuge sowie einen Monitor. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt, der entstandene Sachschaden auf rund 500 Euro. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

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