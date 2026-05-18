Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 21:00 Uhr im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus im Luise-Duttenhofer-Weg zum Brandausbruch. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der Bewohner der Wohnung erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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