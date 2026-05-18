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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien, Spielautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Fellbach: Schulgebäude beschmiert

Unbekannte Vandalen haben über das Wochenende die Gebäudewand eines Schulgebäudes in der Pestalozzistraße mit zwei Schriftzügen besprüht. Es besteht kein politischer Hintergrund. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Alfdorf: Farbschmierereien

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14.05. und Montag, 18.05. den Eingangsbereich einer Schule, sowie die Mehrzweckhalle in der Obere Schloßstraße mit mehreren Schriftzügen und der Darstellung eines Joints beschmiert. Es besteht kein politischer Hintergrund. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Welzheim führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07182 92810.

Waiblingen: Spielautomat aufgebrochen

In der Nacht auf Montag verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Bar in der Bahnhofstraße und brachen dort einen Spielautomaten auf. Aus diesem wurde ein bislang noch unbekannter Bargeldbetrag gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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