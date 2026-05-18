Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

Aalen (ots)

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, versuchten Unbekannte, in eine Apotheke in der Gaildorfer Straße einzubrechen. Hierbei wurde versucht, eine Tür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Wallhausen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Mittwoch gegen 14 Uhr soll es auf einem Fußweg zwischen einem Lebensmitteleinzelhandel in der Frankenstraße und der Straße "Zum Winterhölzle" zu einer Körperverletzung gekommen sein, bei der ein 65-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Unbekannte wird als Mann im Alter von 25 bis 35 Jahren beschrieben, etwa 1,70 m groß, mit dunklen Haaren und bekleidet mit einer blauen Jeansjacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07955 454 zu melden.

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