POL-BOR: Borken - Kraftstoff-Diebe erfolglos

Borken (ots) - Unfallort: Borken-Marbeck, Hessebree; Unfallzeit: 12.05.2026, 16.45 Uhr; Leichte Verletzungen hat eine Reiterin am Dienstag in Borken-Marbeck bei einem Unfall erlitten. Die 26-Jährige ritt gegen 16.45 Uhr mit ihrem Pferd auf der Straße Hessebree in Richtung Steenkuhlenweg. Ihren Angaben nach kam ihr ein Lkw entgegen. Als dieser im Vorbeifahren hupte, scheute das Pferd und die Reiterin stürzte. Der Lkw ...

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