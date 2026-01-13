Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Rollcontainer vor Synagoge angezündet - Festnahme

Giessen (ots)

Heute gegen 20.35 Uhr meldete ein Zeuge eine brennende Mülltonne vor dem Gebäude der jüdischen Gemeinde Gießen. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen zum Einsatzort im Burggraben. Einsatzkräfte nahmen noch vor Ort einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Feuerwehr löschte das Feuer. An einem Rollladen des Gebäudes sowie am Eingangstor entstand durch das Feuer Schaden, dessen Höhe noch beziffert werden muss. Menschen wurden nicht verletzt.

Der Festgenommene, ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger, musste mit zur Dienststelle. Er befindet sich nun im Gewahrsam der Polizei. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass er alleine gehandelt hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen entzündete er in Rollcontainern gelagerte Altpapierreste. Die Hintergründe sowie sein Motiv sind derzeit unbekannt und Gegenstand der intensiven Ermittlungen. Weitere Auskünfte sind aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich.

Pierre Gath, Pressesprecher

