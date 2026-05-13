POL-BOR: Schöppingen - Erstmeldung: Sperrung nach Unfall

Vreden (ots) - In Vreden-Zwillbrock ist es am Mittwoch gegen 09:30 Uhr zu einem Unfall auf der L608 gekommen. Die Straße ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao), Johanna von Raesfeld (jr) Telefon: ...

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