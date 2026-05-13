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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Erstmeldung: Sperrung nach Unfall

Schöppingen (ots)

In Schöppingen ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall auf der L579 gekommen. Die Straße ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.05.2026 – 10:00

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    Vreden (ots) - In Vreden-Zwillbrock ist es am Mittwoch gegen 09:30 Uhr zu einem Unfall auf der L608 gekommen. Die Straße ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao), Johanna von Raesfeld (jr) Telefon: ...

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