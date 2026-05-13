POL-BOR: Vreden - Sperrung aufgehoben
Vreden (ots)
Die Aufnahme des gemeldeten Unfalls auf der L608 in Vreden-Zwillbrock ist abgeschlossen. Die Sperrung konnte aufgehoben werden. Es wird nachberichtet.
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