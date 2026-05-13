POL-BOR: Vreden - Sperrung aufgehoben

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Adenauerring; Unfallzeit: 11.05.2026, 13.50 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat eine 23-jährige Pedelecfahrerin aus Ahaus bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag. Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr im Kreuzungsbereich Adenauerring / Wüllener Straße in Ahaus. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 19-jähriger LKW-Fahrer aus Aalten (NL), von der Wüllener Straße nach ...

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